Das Motto lautet: „Aktiv durch die Fastenzeit“

In der Kletterhalle des Alpenvereins betonte Landesrat Karlheinz Kornhäusl einmal mehr: „Länger zu leben ist das eine, länger gesund zu leben das andere, wohl das Wichtigere. Bewegung ist einer der wichtigsten Faktoren, um das zu erreichen, und in Wahrheit ist es so einfach, diese niederschwellig in den Alltag einzubauen.“ Das neue Motto der Bewegungsinitiative lautet: „Aktiv durch die Fastenzeit“. Alle steirischen Gemeinden und ihre Bewohner können bis 30. März mitmachen und möglichst viele Bewegungsminuten sammeln.