Sara de Blue lud zum Abend zwischen Jazz und Pop

Spannende Band

Am spannendsten wird es, wenn auch die Band die Regler aufdreht. Vicari legt am Schlagzeug, wenn er darf, ein spektakuläres Feuerwerk aus druckvoller Phrasierung mit eruptiven Spitzen vor. Am Klavier entwickelt Marko Črnčeć aus sprudelnden Läufen luftige Schaumgebilde. Und auch Bassist Thomas Wilding zeigt, neben der Begleitarbeit, immer wieder eine rhetorisch durchdrungene Tonfülle. Ein zart prickelnder Gesamtklang ist das, ein Blau in vielen Farben.