Mit 1,5 Promille auf Tauernautobahn gerast

Am späten Donnerstagnachmittag ertappten die Polizisten den 31-Jährigen, wie er auf der A10 in Fahrtrichtung Villach zu schnell unterwegs war. Bei der Betriebsumkehr Zederhaus hielten sie den Lungauer an und führten einen Alkotest durch. Die Messung lieferte einen Wert von 1,48 Promille Alkohol im Blut. Dem 31-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und er wird angezeigt.