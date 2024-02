Novartis investiert in Tirol 500 Millionen Euro

Wer derzeit in einer Apotheke ein Medikament abholen will, muss aufgrund der angespannten Liefersituation mit teils längeren Wartezeiten rechnen. Um die Versorgung mit Biopharmazeutika zu beschleunigen, nimmt die Firma Novartis an den Standorten in Schaftenau und Kundl viel Geld in die Hand, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Konkret sind es stolze 500 Millionen Euro, die in den Ausbau der Zellkulturtechnologie investiert werden.