Feiertag für Tierfreunde: Liebe-Dein-Haustier-Tag!

Warum Insektenprotein?

Insektenprotein ist nicht Fisch und nicht Fleisch - Das ist gut! Denn so kann eine Futtermittelallergie - das Angstwort vieler Hunde- und Katzenbesitzer - vermieden werden. Und diese betrifft beinahe jedes dritte Heimtier, allein in Deutschland wären demnach rund drei Millionen Hunde mit dem Problem konfrontiert, in Österreich rund 190.000.