Südkorea: Herzog und Klinsmann vor dem Aus

Überraschendes Aus im Halbfinale

Klinsmann sah sich in Südkorea nach der Halbfinal-Niederlage seines Teams gegen Außenseiter Jordanien beim Asien-Cup in Katar starker Kritik ausgesetzt. Fans hatten seinen Rücktritt gefordert. Im Lauf des Turniers litt die Popularität des 59-Jährigen, das scheinbare Weglächeln von Problemen wurde nicht allerorten goutiert. Auch das Pendeln zwischen seiner Heimat Los Angeles und Südkorea steht in der Kritik. Laut Verbandssprecher Hwang Bo-kwan sei das von einigen Verbandsvertretern als „respektlos“ gegenüber der KFA erachtet worden.