Video zeigt nächtliches Feuerinferno in Hollabrunn

Sieben Feuerwehren mit insgesamt 91 Mitgliedern sind in der Nacht auf Donnerstag bei dem Brand in der Lagerhalle in Hollabrunn im Einsatz gestanden. Einige abgestellte Fahrzeuge wurden nach Angaben der Helfer gerettet. Während der Löscharbeiten brachen auch zweimal große Teile des Dachstuhls herab. 15 Atemschutztrupps waren im Einsatz.