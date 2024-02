Megahit „Anton aus Tirol“ feiert 25. Geburtstag

Heute, 25 Jahre später, bringt der „Anton“ jährlich an die 4000 Euro Tantiemen. „Ich habe so viele Volkslieder komponiert, aber angesprochen werde ich nur auf den Anton, bedauert der 70-Jährige, der im September im Grazer Theatercafé als Kabarettduo „Gloggi & Schicho“ in Rente geht und lieber Kühe auf der Alm hütet als Lachmuskeln strapaziert. Sein Kollege Walter Schachner (72) bastelt in Klagenfurt weiter an neuen Songs. Dem Dritten im Bunde, Manfred Padinger, blieb das Glück mit dem Megahit verwehrt. Der „zerrissene“ Vollblutmusiker kam 2013 bei einem tragischen Unfall in Niederösterreich ums Leben. Der „Anton aus Tirol“ dürfte hingegen unsterblich sein.