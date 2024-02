Parolen gegen Ausländer in Innsbrucker Nachtclub

Wie kann man eine Dienstagnacht verbringen? Zum Beispiel mit Karaoke-Singen. Ein Gast scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, unangenehm aufzufallen - und die eigene Stimme ins Mikro zu trällern war dafür offenbar nicht ausreichend. Denn er griff auf Rassismus zurück. Laut Augenzeugenbericht in der Nacht auf Mittwoch passiert, in einer Bar in der Innsbrucker Innenstadt. Der Karaoke-Abend läuft dabei so, dass die Titel auf Wunsch der Gäste von der Kellnerin abgespielt werden.