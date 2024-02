Als Team gemeinsam die geeignete Schule wählen

Was tun nach der vierten Klasse Volksschule, Mittelschule oder Gymnasium? Diese Frage beschäftigt derzeit Tausende Tiroler Schülerinnen, Schüler und natürlich ihre Eltern. Konkret 7431 Volks- und 5175 Mittelschüler, so informiert die Bildungsdirektion. Wie viele von den 1837 Gymnasial-Unterstufenschülern in die Oberstufe weitergehen oder nächstes Jahr in eine andere weiterführende Schule wechseln, ist noch offen.