Salzburger Ski-Trio lauert auf zweite Saisonhälfte

Stefan Brennsteiner: Der Riesentorlauf-Spezialist kann mit dem bisherigen Verlauf der Saison noch nicht zufrieden sein. Mit 60 Punkten aus fünf Rennen liegt er im Disziplinenweltcup auf dem 20. Zwischenrang. Seine beste Platzierung war Rang acht in Alta Badia, in Adelboden fiel er als Zweiter nach dem ersten Lauf noch auf Platz 19 zurück. Vor dem Finale in Saalbach gibt es noch fünf Chancen, die der Niedernsiller nützen will. Etwa in Bansko und Kranjska Gora, wo er schon am Stockerl stand.