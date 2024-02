Spektakulärer WM-Plan mit Ronaldinho, Henry & Co.

Das wäre ein wahres Fußball-Spektakel! Ronaldinho, Thierry Henry, Francesco Totti, Bastian Schweinsteiger, Frank Lampard und Co. - diese Legenden könnten in diesem Sommer noch einmal wie in alten Zeiten bei einem großen Turnier auflaufen. Die Elite Players Group (EPG), einem Zusammenschluss ehemaliger Profis und Geschäftsmänner, basteln derzeit an einer WM für über 35-jährige Ex-Fußballstars.