Unternehmen der Zukunft sind grüner und digitaler

Nachholbedarf bei Cyber-Sicherheit

Erste Schritte in die „neue digitale Welt“ hätten allerdings erst 44 Prozent der Unternehmen gesetzt. Ebenso viele investierten bereits in konkrete Sicherheitsmaßnahmen gegen die Cyberkriminalität. Investitionen in künstliche Intelligenz und Automatisierung würden laut Haselmayers Institut in Niederösterreich bislang aber eine untergeordnete Rolle spielen. Den größten Aufholbedarf ortet man bei digitaler Kommunikation und Social Media.