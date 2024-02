Tiroler ÖGB-Chef fordert: „Kilometergeld anheben!“

Umstieg auf Öffis nicht immer möglich

Zudem seien öffentliche Verkehrsmittel nicht immer eine brauchbare Alternative – zum Beispiel dann, wenn mobile Betreuerinnen und Betreuer innerhalb weniger Stunden zu verschiedenen Adressen müssen. „Wenn Beschäftigte also schon das private Auto zur Verfügung stellen, darf es nicht auch noch zu Einkommensverlusten kommen. Nicht nur die Preise für Benzin und Diesel sowie die Erhaltungskosten für Fahrzeuge sind gestiegen, auch Maut-, Parkgebühren und Anschaffungskosten – die Teuerung hat in so gut wie allen Lebensbereichen voll zugeschlagen. Und die CO₂-Bepreisung lässt die Kosten weiter steigen“, betont Tirols ÖGB-Vorsitzender.