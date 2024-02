Hat Sturm die nächste Dänen-Rakete am Start?

„Es war ein sehr gutes Spiel“, grinste Biereth nach der Premiere auf Deutsch, um dann sofort auf Englisch zu wechseln, „die Atmosphäre war fantastisch, die Fans waren laut, haben uns sehr geholfen. Wir haben zwei Tore erzielt, keines bekommen, sind aufgestiegen - was will man mehr?“ Sein erstes Tor und die Standing Ovations haben ihm viel bedeutet: „Für jeden Stürmer ist es gut, so schnell wie möglich in die Gänge zu kommen. Ich will natürlich so viele Tore wie möglich erzielen, aber mit einem Treffer aus einer Chance kann man beim Debüt nicht unzufrieden sein.“