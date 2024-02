Barca-Präsident sieht Ex-Star als Trainer-Kandidat

Die Trainersuche läuft in Barcelona derzeit auf Hochtouren. Klub-Boss Laporta erklärte, dass die Möglichkeiten begrenzt seien. Die Entscheidung liege am Ende bei Sportdirektor Deco. Zuletzt kamen auch Gerüchte um Hansi Flick oder eine Rückkehr von Pep Guardiola auf. Xavi soll unterdessen die aktuelle Saison zu Ende bringen, wie Laporta klarstellt: „Ich werde ihn nicht entlassen, egal was passiert. Das hat er nicht verdient.“