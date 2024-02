Lokalaugenschein im Affenlabor wirft Fragen auf

Terminschwierigkeiten

Nachdem die „Krone“ allerdings beharrlich auf einen zeitnahen Termin pochte, war es am Mittwoch dann doch so weit. Man stellte sich den Fragen der Presse und führte durch die erst vor wenigen Jahren bezogenen Räumlichkeiten. In den zwei gezeigten Zimmern mit Käfigen leben insgesamt etwa zehn Tiere, rund die Hälfte der gesamten Population an Test-Affen. Wie oder wo die restlichen zehn Tiere leben, wurde nicht gezeigt.