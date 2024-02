Mehr Stellen und Geld für die Ärzteschaft in Tirol

Im medizinischen Bereich brennt in Tirol bekanntlich der Hut. Die Versorgungsoffensive 2024 der ÖGK-Landesstelle stellt drei Maßnahmen vor, wie sie der Ärzte-Not Abhilfe verschaffen möchte. Die Devise dahinter lautet: „Digital vor ambulant vor stationär“. „Ein Problem ist, dass die Patienten oft durch das System irren. Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort“, erklären Arno Melitopulos-Daum (Bereichsleiter) und Werner Salzburger (GF) von der ÖGK Tirol. Die erste Maßnahme umfasst zwei Punkte: Zum einen soll die Nummer 1450 als Gesundheitshotline etabliert werden. Dort werden erste Fragen beantwortet und man erfährt auch dort, wohin man sich am besten wendet.