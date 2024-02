„Viele können sich das Essen nicht mehr leisten“

Der Startschuss für die Arbeiterkammer-Wahl, die von 16. bis 29. April in der Steiermark über die Bühne geht, fiel schon am Donnerstag in Graz. Bevor Präsident Josef Pesserl im Grazer Kammersaal vor 700 Betriebsräten, Gewerkschaftern und Personalvertretern die Bühne betrat, blickte er im „Krone“-Gespräch über Höhen und Tiefen seiner mehr als zehnjährigen Amtszeit zurück und sprach darüber, wo die Steirer derzeit am heftigsten der Schuh drückt.