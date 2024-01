Zwei Katzen bei Wohnungsbrand erstickt

Die Freiwilligen Feuerwehren Mitterdorf und Wartberg wurden Sonntagfrüh um 0.33 Uhr zu einem Zimmerbrand in Mitterdorf alarmiert. „Bei der Einsatzmeldung ,B05-Zimmerbrand, Rauchentwicklung in Wohnung, Personenlage unklar‘ zählt jede Sekunde“, berichten die Florianis. „Beim Eintreffen war bereits Rauch und starker Brandgeruch wahrnehmbar.“ Die Einsatzkräfte öffneten die Türe, fanden zum Glück aber keine verletzten Bewohner vor. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Während der Personensuche konnte der Trupp RLF-A Mitterdorf aber leider nur noch zwei regungslose Katzen bergen. Sie waren an den Rauchgasen erstickt.