Schulverweigerer: Wird jetzt das Gesetz geändert?

Minister stellt Nachschärfungen in Aussicht

Die „Krone“ konfrontierte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) mit der bedenklichen Entwicklung. Die Verantwortung für die Durchsetzung der Schulpflicht liegt beim Ministerium, aber auch bei den Bildungsdirektionen in den Ländern. Für den Vollzug wurden die Bezirkshauptmannschaften mit ins Boot geholt. Polaschek räumt ein, dass es in der Ausformulierung der Schulpflicht wohl die eine oder andere Ungenauigkeit gibt. Und er stellt Nachschärfungen in Aussicht: „Der Bedarf einer legistischen Weiterentwicklung wird geprüft.“