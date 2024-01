Oscar-Eklat, Nehammers Genderdebatte und Boykotte

Ken bekommt die Chance auf einen Oscar, Barbie (in ihrem eigenen Film) allerdings nicht: die Oscar-Nominierungen sorgen zurzeit für weltweiten Ärger im Netz. Karl Nehammer will derweil das Gendern in der Verwaltung und an Bildungseinrichtungen verbieten und Israels Songcontest-Teilnahme könnte für Boykotte bei den anderen Ländern sorgen. Darüber diskutieren diesmal im Adabei-TV-Duell Reality-TV-Star Lydia „Wildsau“ Kelovitz und die Musikerin Rebecca Rapp.