Mit der „Krone“ als VIP zur Formel 1-Ausstellung

Am 2. Februar wird die einzigartige Formula-1®- Ausstellung in der Wiener METAStadt eröffnet. Kultige Rennautos, audiovisuelle Highlights und bislang unveröffentlichtes Material inklusive. Sie haben nun die Chance, 2 x 2 Tickets zur exklusiven Preview der Formula-1®-Ausstellung am 31. 1. in der Wiener METAStadt zu gewinnen!