Anschlag in Stadion verhindert - aber zwei Tote

In diesem Monat hatte in dem krisengeschüttelten Land am Horn von Afrika erstmals seit 33 Jahren eine Fußball-Landesmeisterschaft stattgefunden. Somalier hatten das Turnier als eine Rückkehr zur Normalität nach Jahrzehnten Bürgerkrieg und Terror gefeiert. Al-Shabaab, die jahrelang große Teile Mogadischus sowie Somalias kontrollierte, verurteilt Fußball als Teil der verbotenen westlichen Kultur, ähnlich wie Kino oder Radio-Musikprogramme. Die Regierung hat die Terroristen aus großen Teilen des Landes zurückgedrängt. Es kommt jedoch trotzdem immer wieder zu Anschlägen.