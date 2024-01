Wo die Skistars von morgen die Schulbank drücken

Die Liste der Absolventinnen und Absolventen ist lang und beinhaltet viele bekannte Namen: Lizz Görgl, Michaela Kirchgasser, Michael Walchhofer und Conny Hütter sind alle in die Ski-Mittelschule Schladming gegangen. Was braucht es, um es in den Ski-Olymp zu schaffen? Und was verlangt die Karriere den Schülern ab?