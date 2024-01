Auto kam von Straße ab: Vier Personen verletzt

Der Unfall ereignte sich gegen 8:30 Uhr in Radstadt an der Kreuzung Unterer Schwemmberg und Däublweg, Ein Fahrzeug dürfte von der Straße abgekommen sein, dabei verletzten sich Personen leicht, diese wurden zur weiteren Versorgung in die Klinik Dr. Aufmesser überstellt. Vier weitere beteiligte Personen blieben unverletzt.