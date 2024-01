Hungrige Bettler waren eiskalte Kriminelle

Es dürfte ein herzzerreißender Blick gewesen sein, mit dem ein Unbekannter vor der Haustür eines Pensionisten-Ehepaars im Raum Krems gestanden war. Er habe Hunger, aber kein Geld für Essen. Der 87-Jährige und seine Ehefrau (80) zögerten keine Sekunde und baten den Mann herein. Sie boten ihrem Gast am Mittagstisch gerade Brot und Wurst an, als es wieder läutete.