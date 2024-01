Feuerwehr geht mit heißen News auf Sendung

„Mein Ziel ist es, Gesprächspartner so zu wählen, dass sich der Podcast nicht nur an Feuerwehrmitglieder wendet“, erklärt Resperger. Zu Gast wird etwa auch ein Kamerad sein, der als 15-jähriger Flüchtling aus Burkina Faso schwer verletzt nach Österreich kam. Mittlerweile ist er Gemeinderat und Mitglied in einem Feuerwehrkommando.