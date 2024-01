„Ich habe eine E-Card, das steht mir zu“

„Aber jetzt bin ich am Schalter“

Sabine Gabath, Zentralbetriebsrätin der Salzburger Landeskliniken, nennt ein Beispiel: Ein Mann, der sich in der Früh den Kopf leicht gestoßen hat, will ihn Stunden später in der Notaufnahme des Landeskrankenhauses anschauen lassen. Die Pflegerin am Schalter zieht einen Patienten mit blutender Wunde vor und bekommt zu hören: „Aber jetzt bin ich am Schalter.“