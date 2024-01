Film über die Edlseer: Terminator als Gratulant

Seit 30 Jahren stehen die Edlseer bereits auf der Bühne und begeistern ihr Publikum. Die drei Musiker aus dem oststeirischen Birkfeld kennen sich seit ihrer Schulzeit und erfüllten sich damit einen gemeinsamen Kindheitstraum. Heute blicken Fritz Kristoferitsch, Manfred Maier und Andreas Doppelhofer auf eine drei Jahrzehnte lange Erfolgsgeschichte zurück. Die Musikdokumentation „30 Jahre Edlseer“ (Regie Helmut C. Gürtl) zeichnet den Weg von den Anfängen bis heute nach – zu sehen am Samstag um 22.45 Uhr in ORF 2, direkt nach dem Musi-Open-Air. Wir waren bei der Vorpremiere im Quellenhotel in Bad Waltersdorf dabei. Unser Fazit: absolut sehenswert!