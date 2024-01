Narrenhauptstadt präsentiert nicht nur Witziges

Der Name ist Programm: Wenn in Laa an der Thaya, zur Landesnarrenstadt 2024 ernannt, die Premiere der Show „Laarisch guad“ über die Bühne geht, ist nicht nur während der Vorstellung für Unterhaltung vom Feinsten gesorgt. Im Anschluss öffnet an diesem Tag sogar extra eine ehemalige Diskothek ihre Pforten, „damit unsere Gäste die gute Laune dort weiter zelebrieren können“, wie Karl Lippert betont.