Glatteis-Chaos in der Obersteiermark

Besondere Vorsicht wegen Glatteis geboten!

Auch in der Gegenrichtung spielten sich dramatische Szenen ab: Ein Auto fuhr gegen die Leitplanke, woraufhin ein weiteres Fahrzeug mit einem Lkw zusammenstieß und eine Person verletzt wurde. Auch bei der Umfahrung Zeltweg-Weißkirchen kam es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall. In Kärnten forderte das Glatteis sogar eine Tote. Besondere Vorsicht ist daher heute und in den nächsten Tagen geboten!