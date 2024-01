Star-Tenor singt bei Gedenkfeier für Beckenbauer

Ehre für gebürtigen Münchner

Kaufmann werde unter anderem zu Beginn der Gedenkfeier „Time to say Goodbye“ in der italienischen Version „Con te partiro“ singen, hieß es in der Vereinsmitteilung, in der auch der Sänger zu Wort kam. Es sei ihm eine Ehre, einen Beitrag leisten zu dürfen, sagte Kaufmann. „Ich bin in München aufgewachsen und seit meiner Kindheit Fan des FC Bayern. Franz Beckenbauer ist in meinen Augen die größte Persönlichkeit des Vereins und des gesamten deutschen Fußballs, er ist als Sportler und Mensch unerreicht.“