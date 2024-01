United will 120-Millionen-Talent auf Insel holen

Neves hat seine Fußball-Karriere in der Jugendabteilung Benficas begonnen, seit rund einem Jahr steht er bei den Profis unter Vertrag. Mit Erfolg: In der laufenden Saison kam der Sechser in 17 Liga-Spielen jedes Mal zum Einsatz. Sein Vertrag beim portugiesischen Meister läuft 2028 aus.