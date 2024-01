Warum Salzburg dank Puchner erleichtert aufatmet

Kaiserwetter in Zauchensee, die Piste in einem perfekten Zustand. Alles war angerichtet für ein echtes Spektakel vor 5900 Fans am Gamskogel. Die Zuschauer drückten vor allem den Österreicherinnen die Daumen. Der Fanklub von Mirjam Puchner hatte der Pongauerin diese wohl noch ein bisschen mehr gedrückt. Schließlich ruhten vor dem Heimrennen viele Hoffnungen auf der Lokalmatadorin aus St. Johann.