Lenker (22) mit Auto gegen Tunnelwand geprallt

Gegen 2 Uhr fuhr der 22-Jährige mit zwei Mitfahrerinnen (19 und 20) auf der B311 von Saalfelden Richtung Zell am See. Am Nordportal des Tunnels bei Maishofen-Kirchham geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand. Der Aufprall schleuderte das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück, erst nach 100 Metern kam es dort zum Stillstand.