Zu tief ins Glas geschaut: Pkw landete im Graben

„Es wird mich schon keiner erwischen!“, dachten sich am Freitag und in der Nacht auf Samstag wohl gleich mehrere Autofahrer in Tirol, die zu tief ins Glas geschaut haben. Nachdem die Horror-Fahrt eines betrunkenen Deutschen (44) mit einem Salto endete und ein 24-jähriger Ukrainer gegen eine Felswand krachte, ist auch ein Einheimischer (29) seinen Führerschein los. Er landete neben der Inntalautobahn im Graben.