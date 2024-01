Seltenes Wetterphänomen über den USA gefilmt

Durch die zusätzliche Wasseraufnahme werden die Eiskristalle zunehmend schwerer und fallen schneller in Richtung Erde. Dauert dieser Prozess lang genug an, entsteht am unteren Ende der Hole-punch Cloud auch manchmal eine trichterförmige Struktur. Der Schnee erreicht die Erde aber nicht, weil er in tieferen Luftschichten erwärmt wird und schmilzt oder direkt wieder zu Wasserdampf sublimiert.