„Man ist mittendrin und doch in Sicherheit“

Die kleine Flucht aus dem Alltag

Warum so viele Leute Krimis lesen? „Man ist mittendrin beim Miträtseln und doch in Sicherheit“, schwärmt Held. Vor allem wenn die Zeiten unsicher seien, sehnten sich viele nach dieser kleinen Flucht aus dem Alltag. Immer wieder fragen Kunden ihres „Krimihelden“-Geschäfts in der Salzburger Alpenstraße, ob sie alle Bücher hier selbst gelesen hat. „Schön wär’s“, meint sie, dafür bleibe aber keine Zeit.