Grüne wollen leerstehende Immobilien besteuern

Schwarze Kritik mit Erinnerungslücke

„Die Grünen fordern, was das Land Niederösterreich bereits umgesetzt hat“, tut das die ÖVP nun prompt in einer Aussendung als pure Parteipolitik ab. Konkret führt Raumordnungssprecher Kurt Hackl eine Reihe an Aktionen vom Bodenbonus für Entsiegelungsprojekte bis zur Brachflächenanalyse der Ecoplus für Gewerbe- und Industrienutzung an.