Abramowitsch-Villa: Land verschlampte Dokumente

Zur Erinnerung: Das Anwesen des Oligarchen – das sogenannte „Fischerhaus“ – liegt am Südufer des Sees. Zu der dreiteiligen Villa gehören mehr als zwei Hektar Wald und knapp 6600 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche. Das Recherche-Projekt „Cyprus Confidential“ bewies im vergangenen November, dass das Anwesen über eine Briefkastenfirma und eine britische Treuhänderin in den Besitz der Familie Abramowitsch gelangte. Laut Grundbuch gehört das „Fischerhaus“ mittlerweile der Oligarchen-Tochter Anna. Eigentlich hat das Salzburger Grundverkehrsgesetz sehr strenge Regeln beim Verkauf von Liegenschaften an EU-Ausländer.