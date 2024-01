Chef erschossen: Polizist hat noch Einspruchsfrist

Nun steht es also fest: Jenem Polizisten, der vor einem Jahr in Trieben seinen Vorgesetzten erschossen hat, wird demnächst in Leoben wegen Mord der Prozess gemacht. Die Anklage ist inzwischen zugestellt, allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat noch zwei Wochen Zeit, Einspruch dagegen zu erheben. Tut der 47-Jährige das nicht, kommt es zur Verhandlung.