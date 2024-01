Post baut Areal am Linzer Bahnhof selbst um

Enge Abstimmung

Man gehe in enger Abstimmung mit der Asfinag, die ganz in der Nähe das Projekt A26 - auch als Westring bekannt - vorantreibt, und der Stadt Linz vor, so Leitgeb. Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) ist laut einem Zeitungsartikel nicht beunruhigt über die Verzögerung bei den Post City Gardens.