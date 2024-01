ÖSV-Damen schrammten knapp am Stockerl vorbei

Die Kuchlerin Lea Rothschopf landete mit drei Schießfehlern an 22. Position, das Tiroler Duo Lisa Osl (2 Fehler) und Lara Wagner (4 Fehler) beendete das Rennen auf den Plätzen 34 und 35. Am Sonntag wartet auf die Damen noch eine Verfolgung in Martell.