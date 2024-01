Verdächtige mit Beutezug durch Landecker Geschäfte

Im großen Stile zugeschlagen dürften wohl drei Slowaken in mehreren Geschäften im Tiroler Bezirk Landeck haben. Aufgeflogen war die dreiköpfige Bande am 2. Januar, als eine Anzeige über einen Diebstahl in einem Geschäft in Serfaus bei der Polizei einging. Weitere Ermittlungen führten zu dem Trio.