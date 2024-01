Nach Ehe-Aus: Weltmeister küsst seine neue Flamme

Nicht nur in Sachen Liebe bleibt Großkreutz am Ball, auf dem Rasen hält er sich in der deutschen sechstklassigen Westfalenliga 2 beim SV Wacker Obercastrop fit, ist dort sogar Kapitän. In der aktuellen Saison steuerte er in 13 Einsätzen drei Treffer bei. 2021 hatte er seine Profi-Karriere beendet.