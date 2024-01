Neymar feiert riesige Kreuzfahrt-Party mit Models

„Es werden drei Tage und drei Nächte voller Wagemut und Freude sein, in denen alles gefeiert wird, was unser Neymar außerhalb des Spielfeldes am meisten liebt“, hieß es auf der Webseite des Veranstalters. Rund 4000 Gäste haben ein Ticket gekauft - Kostenpunkt, je nach Kabinen-Kategorie zwischen 1000 und 6000 Euro. Ob diesen Preis tatsächlich alle zahlen mussten, wird allerdings in Frage gestellt.