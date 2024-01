Pferd wirft Reiterin (16) ab: Schwerverletzt

Silvester war schon lange vorbei, die Böllerei allerdings noch nicht: Eine 16-Jährige ritt am Dienstag in der Reiterhalle in Telfes im Stubai auf ihrem Pferd, als sich dieses plötzlich ordentlich erschrak und die Reiterin in der Folge vom Pferd stürzte. Der Grund? Ein gezündeter Böller, nicht weit von der Reiterhalle entfernt. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt.