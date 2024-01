So schützen sich Grazer Bars vor Feuer-Gefahr

In der Silvesternacht hatte Helmut „McSchuly“ Schulhofer sein Lokal um etwa vier Uhr geschlossen, als ihm die Einsatzwägen entgegenrasten. Die Autos waren am Weg zum Brand in der Stern-Bar, aber auch bei ihm im „Steirerpub“ gab es in derselben Nacht Ärger. Ein betrunkener Mann hatte vor der Bar Nähe Glockenspielplatz kurz nach Mitternacht einen Böller entzündet. „Ich habe noch nie so einen starken Böller gehört, die ganze Straße hat gebebt“, erzählt Schulhofer.