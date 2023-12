Raketen, Böller und Co: Tierleid zum Jahreswechsel

Haustieren zu Silvester Sicherheit schenken

Umso wichtiger ist es, dass Besitzer richtig handeln. Egal ob Katze, Hund oder Kleintiere: Das Tier sollte den Jahreswechsel nicht allein durchstehen müssen. Wer an Silvester etwas vorhat, sollte sich im Vorfeld um eine Betreuungsperson kümmern. Außerdem sollten frei laufende Katzen noch am Nachmittag ins Haus gerufen werden. Am besten man sorgt daheim für eine gemütliche Atmosphäre und lenkt das Tier mit Leckerlis und Spielen ab. Wichtig ist auch Gelassenheit sowie Ruhe auszustrahlen. Und selbst wenn die Vierbeiner sich fürchten, gilt: aufmuntern statt bemitleiden. Denn Tiere spüren, was in uns Menschen vorgeht und übernehmen Emotionen wie Nervosität oder Angst.